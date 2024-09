Zoológico pinta cães de panda na China e farsa é descoberta após animais latirem

Visitantes do zoológico de Shanwei, na China, foram surpreendidos pela atração em um dos viveiros do empreendimento, na última semana. Segundo o portal de notícias britânico The Sun, dois cachorros da raça chow-chow foram pintados para se pareceram com pandas.

Revoltados com a situação, os visitantes fizeram vídeos nas redes sociais para mostrar a situação dos animais. O público ainda exigiu do zoológico a devolução do valor dos ingressos quando os cachorros começaram a ofegar e latir.

Veja:

Os animais tiveram orelhas, membros e até olheiras feitas com tinta preta.

O que diz o zoológico?

Ao ser questionada por veículos locais, a administração do zoológico admitiu que havia tingido os dois cães.

Eles ainda alegaram que não engaram ninguém, "pois não declararam que os animais eram pandas, explicando que eles eram, na realidade, 'cães panda'".