Vídeo flagra momento em que jovem pula no mar com tubarões e desaparece em Bahamas

Um vídeo que flagra o momento em que o jovem Cameron Robbins pula no mar repleto de tubarões, nas Bahamas, foi divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (30).

As imagens mostram momentos antes de a vítima, de apenas 18 anos, desaparecer na água, perto da Ilha Athol. O caso aconteceu na última quarta (24).

No registro, Cameron aparece no mar após pular de um cruzeiro. Ele viajava com colegas do ensino médio para comemorar a formatura. O pulo aconteceu durante um desafio feito por amigos.

Tripulantes do cruzeiro ainda tentaram resgatar o garoto jogando uma boia salva-vidas, mas sem êxito.

“Esse garoto pulou [do navio]! Que louco isso, irmão”, disse o estudante que gravou o episódio. Nas redes sociais, internautas apontam que é possível ver um tubarão aos três segundos do lado esquerdo do vídeo.

Veja vídeo

Relembre o caso

O jovem mergulhou no mar com tubarões às 21h40. As buscas feitas pela Força de Defesa Real das Bahamas e a Guarda Costeira do Sudeste dos EUA iniciaram na última quarta-feira (24) e foram encerradas na última sexta-feira (26).

"Fomos informados pelo RBDF esta noite de que eles estavam suspendendo os esforços de busca ativa enquanto aguardavam novos desenvolvimentos e não estavam solicitando mais assistência da Guarda Costeira após notificar a família Robbins. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família e amigos de Cameron Robbins", informou o comunicado.

A família do jovem se pronunciou após o comunicado e informou estar retornando à cidade natal. "O governo das Bahamas cancelou o resgate de Cameron e estamos voltando para Baton Rouge. Queremos agradecer ao governo das Bahamas, à Guarda Costeira dos EUA, à Marinha Cajun Unida e ao congressista Garrett Graves por tudo o que fizeram por nós", escreveram.

A família ainda pediu que a memória do filho fosse respeitada. "Neste momento de dor, agradecemos à nossa família, amigos e simpatizantes por nos conceder a privacidade. Precisamos para lembrar adequadamente de nosso filho e lamentar sua perda", concluiu.