Tornado na Alemanha mata pelo menos uma pessoa e deixa 40 feridos

Pelo menos um homem morreu e outras 40 pessoas ficaram feridas em tempestades no oeste da Alemanha na última sexta-feira (20). De acordo com o Serviço Meteorológico da Alemanha, foram registrados três tornados. As informações são da Reuters.

A confirmação dos tornados ocorreu neste sábado (21). Até sexta, as autoridades não haviam confirmado se a tempestade poderia ser caracterizada como o fenômeno meteorológico.

Dez pessoas ficaram gravemente feridas e um homem morreu após sofrer um choque elétrico, cair em um porão que estava inundado e bater a cabeça, segundo informações da mídia local.

"Muitos telhados estão descobertos ou danificados. Várias árvores ainda estão sobre carros destruídos", informou a polícia em comunicado.

Conforme o Serviço Meteorológico do país, as tempestades devem continuar nos próximos dias.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo