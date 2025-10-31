Diário do Nordeste
Formações de tornados nas proximidades de estradas assustaram motoristas, nos Estados Unidos

Mundo

Mais de 20 tornados atingem os EUA, destroem casas e deixam feridos; veja vídeos

Abril é o mês em que há o maior registro de tornados, no país. Alerta segue até este domingo (28)

Redação 28 de Abril de 2024
Bebê é arrastado por tornado no Tennessee

Mundo

Bebê é encontrado vivo em árvore após ser levado por tornado nos EUA

Criança dormia em berço quando móvel foi arrastado pela força da tempestade

Redação 16 de Dezembro de 2023
montagem de fotos do tornado no Tennesse

Mundo

Tornado deixa seis mortos em Tennessee, nos EUA; veja vídeo

Fenômenos meteorológicos violentos deixaram cidades em estado de emergência

Diário do Nordeste/AFP 10 de Dezembro de 2023
Desastres tornados

Mundo

Banda brasileira Crypta tem o veículo destruído por tornado que atingiu os EUA

A Crypta é uma banda feminina de death metal, formada em 2019, possuindo os sucessos "From the Ashes" e "Death Arcana"

Redação 01 de Abril de 2023
Vídeo tornado

Mundo

Vídeo mostra tornados atingindo Arkansas e Illinois, nos EUA; fenômeno deixou ao menos 6 mortos

Teto do teatro de Illinois desabou com cerca de 260 pessoas no local

Redação 01 de Abril de 2023

Mundo

Tornado atinge estado do Mississipe e deixa pelo menos 23 mortos

4 pessoas permanecem desaparecidas

Redação 25 de Março de 2023
Tornado

Mundo

Tornado destrói prédios e carros em cidade do sul da Califórnia; veja vídeo

População registrou o momento em que a coluna de ar se formou

Redação 23 de Março de 2023

Mundo

Tornado na Alemanha mata pelo menos uma pessoa e deixa 40 feridos

Tempestades no oeste da Alemanha derrubaram árvores e telhados de casas

Redação 21 de Maio de 2022
Vídeo Tornado

Mundo

Tornado em Nova Orleans, Estados Unidos, destrói casas e provoca ao menos 1 morte

Fenômeno também derrubou linhas de energia elétrica na cidade

Redação 23 de Março de 2022
Vídeo Snownado

Mundo

Tornado de neve atinge ilha da Grécia durante nevasca

Fenômeno raro ocorreu durante uma tempestade no país. Não há informações sobre vítimas

Redação 25 de Janeiro de 2022
