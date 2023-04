Banda brasileira Crypta tem o veículo destruído por tornado que atingiu os EUA

A banda brasileira de death metal, Crypta, tocava no teatro que teve o teto derrubado pelo tornado que devastou a cidade de Illinois, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (31). O grupo feminina participava de um festival quando o teto do Teatro Apollo desabou sobre as 260 pessoas que estavam no local. Uma morte foi confirmada e outras vinte e oito pessoas ficaram feridas.

Após o ocorrido a banda tranquilizou os fãs nas redes sociais. “Estamos vivas e seguras, todas as bandas da tour estão seguras, obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem! Em breve atualizamos vocês com um anúncio mais detalhado".

O fotógrafo brasileiro que acompanha a banda na turnê pelos Estados Unidos, Estevam Romera, publicou neste sábado (1º) uma foto que mostra o automóvel do grupo destruído após a passagem do fenômeno.

A Crypta é uma banda feminina de death metal, formada em 2019 por Fernanda Lira, Luana Dametto, Tainá Bergamaschi e Jéssica di Falchi. Entre os sucessos da Crypta estão as faixas "From the Ashes" e "Death Arcana".

FESTIVAL

Além da banda brasileira, o evento contava com as bandas Morbid Angel, Skeletal Remains e Revocation. A equipe da Morbid Angel também se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido.

"Obrigado a todos por se preocuparem conosco. Todos da turnê estão vivos e bem. Nossos sentimentos para as pessoas do público que se machucaram".

Na mesma intenção, a banda Revocation também publicou um comunicado.

"Um tornado atingiu a casa de shows essa noite e o teto desabou. Equipes de atendimento médico ainda estão ajudando os feridos e lidando com a situação. Todas as pessoas nas bandas e equipes estão seguras. Nossos sentimentos para todos que tenham sido afetados por esse desastre. Revelaremos mais detalhes à medida que eles surgirem".

CAOS COM TORNADOS

O teto do Teatro Apollo, localizado na cidade de Belvidere, em Illinois, desabou após a passagem de um tornado na cidade.Cerca de 260 pessoas estavam no local - que conta com capacidade para 1.500 pessoas.

De acordo com o chefe do Corpo de Bombeiros local, uma pessoa morreu no local e outras vinte e oito ficaram feridas, sendo cinco em estado grave.

Na sexta-feira (31), outro tornado atingiu o estado de Arkansas, localizado no sul do país. Até o momento, cinco pessoas foram mortas e outras trinta ficaram feridas. A governadora do estado, Sarah Huckabee Sanders, declarou estado de emergência geral e mobilizou a Guarda Nacional. De acordo com o site Poweroutage.us, mais de 154.000 pessoas ficaram sem energia no estado.