Argentino suspeito pela morte de brasileira que caiu de prédio usava apartamento para festas

Novas pistas vieram à tona, no caso da brasileira que morreu após cair do 6º andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. O empresário da jovem e proprietário do apartamento onde ela estava, Francisco Sáenz Valiente (52), foi preso suspeito de envolvimento no óbito. As informações são de O Globo.

Na última quinta-feira (30), Emmily Rodrígues Santos (26) foi encontrada no vão do edifício, localizado no bairro portenho do Retiro. Segundo vizinhos, Valiente costumava usar o endereço para festas "privadas com mulheres".

Ainda de acordo com os relatos ouvidos pelas autoridades policiais, o apartamento era comumente usado para festas, que aconteciam "em qualquer dia da semana". A imprensa argentina divulgou que era a primeira vez de Emmily Rodrigues no imóvel.

A polícia e o Corpo de Bombeiros foram chamados ao local e encaminharam a vítima ao Hospital Fernández. No entanto, Emmily morreu durante o trajeto.

Jovem pula de prédio

O jornal argentino Clarín detalhou que vizinhos viram a brasileira alterada no 6º andar e que depois ela pulou.

Uma das brasileiras foi detida pela polícia como testemunha. O empresário chegou a afirmar às autoridades não ter tido envolvimento com a morte, apontando apenas que Emmily se jogou do prédio durante surto e descontrole.