Após perseguir golfinhos no Havaí, grupo é conduzido pela polícia; assista

Dezenas de pessoas foram levadas para a polícia dos Estados Unidos, após grupo perseguir golfinhos selvagens nas águas da Ilha Grande, no Havaí. Caso foi divulgado pelo Departamento Estadual de Terras e Recursos Naturais (DLNR, na sigla em inglês) do país, na última terça-feira (28).

A instituição divulgou as imagens feitas com drones do momento.

Conforme a lei norte-americana, é proibido nadar a menos de 45 metros de golfinhos-rotadores nas águas costeiras do Havaí.

O DLNR disse ainda em um comunicado à imprensa que seus policiais encontraram os 33 nadadores na Baía de Honaunau, no domingo (26), durante uma patrulha de rotina.