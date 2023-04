Papa Francisco recebe alta médica e deixa hospital em Roma

O papa Francisco recebeu alta médica do Hospital Universitário A. Gemelli, na manhã deste sábado (1º). A informação foi divulgada em comunicado pela sala de imprensa da Santa Sé. O pontífice estava internado, desde quarta-feira (29), depois de ser diagnosticado com bronquite infecciosa.

Antes de deixar a unidade hospitalar, por volta de 10h35, o santo padre saudou o Reitor da Universidade Católica, Franco Anelli, com os colaboradores mais próximos, o diretor geral da policlínica, Marco Elefanti, o assistente eclesiástico geral da Universidade Católica, monsenhor Claudio Giuliodori, e a equipe de médicos e agentes de saúde que o assistiram durante esses dias.

Ao deixar a internação, o Papa Francisco saiu do automóvel e saudou as pessoas que estavam do lado de fora. Ele abraçou um casal que perdeu a filha na noite de sexta-feira (31), detendo-se a rezar com eles.

Visita à Basílica de Santa Maria Maior

Como primeiro compromisso após a hospitalização, o pontífice dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maior.

O Papa deteve-se diante do ícone de Maria, Salus Populi Romani, confiando-lhe em oração as crianças que encontrou ontem na ala de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil do hospital, todos os doentes e os que sofrem enfermidades e a perda de seus entes queridos.