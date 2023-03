Papa usando casaco branco moderno? Imagem que viralizou é montagem feita com inteligência artificial

Neste sábado (25), a imagem do Papa Francisco vestindo um casaco branco, de características completamente distintas das tradicionais vestimentas adotadas pelo pontífice, e caminhando por uma rua, viralizou. Mas, ela não é verídica. O traje supostamente usado pelo Papa Francisco é fruto de uma montagem feita por inteligência artificial.

Nas redes sociais, algumas pessoas chegaram a apontar que poderia ser montagem justamente com o uso de inteligência artificial. O formato das mãos é um dos elementos mencionados como evidência do falso registro.

Usuários das redes sociais, além de debaterem se era ou não verdade o uso da peça de roupa, chegaram a discutir se haveria problema ou não na mudança de visual do líder da Igreja Católica.

Na foto, que rapidamente se espalhou e ganhou repercussão, Francisco aparece de casaco de frio branco. O figurino é considerado muito moderno e bem diferente das tradicionais roupas que compõem o armário do Papa.

Como foi feita?

A imagem do papa usando a vestimenta diferenciada foi feita com um aplicativo que gera ilustrações a partir de descrições informadas pelos usuários à inteligência artificial (Midjourney).

A imagem, na verdade, foi publicada na sexta-feira (24) em um fórum virtual chamado Reddit. Do post ele foi parar no Twitter e, em seguida, nas demais redes sociais.

Além do visual surpreendente e do detalhe das mãos, outra evidência da montagem é que desde maio de 2022, o Papa Francisco passou a usar de forma frequente cadeira de rodas para se locomover devido a dores no joelho. Na imagem falsa ele aparece caminhando.