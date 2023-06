Tempestade atinge cruzeiro nos EUA e passageiros tentam se proteger de ventania; veja vídeo

Na última quinta-feira (22), uma série de vídeos divulgados na internet mostram momentos de tensão em um cruzeiro. A embarcação estava na Flórida, nos Estados Unidos, quando foi atingida por fortes rajadas de vento.

Nas imagens, os passageiros buscam abrigo dentro do navio. Algumas pessoas são acertadas por cadeiras que voam. Muitos usuários chegaram a cair com o impacto do vento. Segundo informações do canal Fox 35, havia alerta sobre as condições climáticas da área.

Passageiros negam

À emissora norte-americana, os passageiros afirmaram que não receberam nenhum alerta. "Eles deveriam pelo menos ter dado algum tipo de aviso, sabe, um minuto ou dois, mas eles nunca fizeram um anúncio ou algo do tipo", confirmou o usuário.

Segundo a Fox 35, a empresa Royal Caribbean explicou que a rajada de ventos fortes durou um curto período. A companhia descartou ferimentos graves em hóspedes ou tripulação.