Acidente com montanha-russa na Suécia deixa um morto e nove pessoas feridas

Neste domingo (25), uma pessoa morreu e nove ficaram feridas após incidente ocorrido em uma parque de diversões na Suécia. Caso aconteceu no Gröna Lund, parque de Estocolmo que existe há 140 anos. Crianças e adultos foram encaminhados ao hospital.

Segundo informações da rede pública sueca SVT, um vagão da montanha-russa "Jetline" descarrilou quando estava em movimento. Um visitante afirmou ter visto o carro do brinquedo despencar no chão com pessoas dentro.

Vários usuários também ficaram presos na montanha-russa e precisaram ser retirados pelos serviços de resgate.O equipamento consegue atingir a velocidade de 90 quilômetros por hora e chega a uma altura de 30 metros. De acordo com SVT, três sobreviventes estão gravemente feridos. Três crianças ficaram com ferimentos leves.

Investigações continuam

A administração do parque realizou coletiva de imprensa. "Hoje é um dia de luto em Gröna Lund, nossos pensamentos vão para os parentes e aqueles que foram afetados. Agora estamos auxiliando a polícia em sua investigação e também iniciando nossa própria investigação, disse Jan Eriksson, CEO da Gröna Lund, à SVT.

De acordo com a rede sueca, às 11h40, um grande número de unidades do serviço de resgate e da polícia foi chamado ao parque. Um helicóptero ambulância ajudou no resgate das vítimas. A polícia da capital sueca disse que investiga o episódio e continua no local, que foi interditado.