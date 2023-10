Submarino chinês fica preso em armadilha e 55 marinheiros morrem, diz jornal

Informações de um relatório secreto do Reino Unido indicam que 55 marinheiros chineses morreram em um submarino nuclear, no final de agosto. O documento, divulgado pelo Daily Mail na última terça-feira (3), revela que as mortes foram causadas por uma falha no sistema de oxigênio do submersível.

Segundo o relatório, a embarcação estaria viajando pelo Mar Amarelo, no leste da China, quando foi atingida por uma armadilha desenvolvida pela Marinha Chinesa para proteger a região de submarinos estadunidenses.

“A inteligência informa que, no dia 21 de agosto, houve um acidente a bordo durante a realização de uma missão no Mar Amarelo. [...] O submarino atingiu um obstáculo de corrente e âncora usado pela Marinha Chinesa para prender submarinos dos EUA”, afirma o documento.

O impacto teria afetado os sistemas de oxigênio do submersível, que demoraram cerca de seis horas para reparar as falhas e, só então, emergir o submarino.

“Se eles estivessem presos no sistema de rede e as baterias do submarino estivessem descarregadas, então, eventualmente, os purificadores de ar e os sistemas de tratamento de ar poderiam ter falhado. [...] O que (provavelmente) levou à asfixia ou envenenamento”, explicou um especialista ao veículo britânico.

Desta forma, o relatório conclui que os tripulantes morreram devido à hipóxia, condição em que não há oxigênio suficiente nos tecidos para manter as funções do organismo. Entre os membros da tripulação, estavam 22 oficiais, 9 suboficiais, 7 cadetes e 17 marinheiros.

O QUE DIZEM AS AUTORIDADES?

De acordo com o jornal britânico, o governo chinês classificou especulações sobre o caso como “completamente falsas”, enquanto a Marinha Real, do Reino Unido, se recusou a comentar o ocorrido.

SUBMARINO

Movido à energia nuclear, o submarino envolvido no episódio é supostamente do tipo 093, e está entre os modelos mais modernos da potência asiática. Conhecido por possuir níveis de ruídos mais baixos do que o normal, o submersível tem quase 106 metros e pode disparar torpedos.