'Rei do fígado', influenciador admite uso de esteróides e choca seguidores

O fisiculturista estadunidense Brian Johnson, que afirmava seguir uma 'dieta ancestral', admitiu que faz uso de esteroides anabolizantes, em entrevista divulgada nesta quinta-feira (8).

Autoproclamado 'rei do fígado', Brian assumiu que enganou seus seguidores no podcast 'Flagrant'. O fisiculturista de 44 anos ganhou milhões de seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma dieta a base de carne crua.

Johnson compartilhava vídeos comendo fígados de animais, cérebros de boi, testículos de touro e outros alimentos crus. Ele é dono da empresa 'Ancestral Supplements', que vende cápsulas de fígado bovino e outros órgãos animais concentrados.

"Sim, eu já usei esteroides. E sim, eu uso esteroides, monitorados e administrados por uma clínica", afirmou no podcast. Brian admitiu que errou ao negar que usa as substâncias.

Em participações em outros podcasts, o influenciador negou usar qualquer substância para impulsionar resultados.

Rei do fígado desmascarado

A confissão ocorre semanas após Brian ser exposto por Derek, outro influenciador famoso do mundo fitness, segundo a emissora ABC. Ele divulgou e-mails que mostravam Brian pedindo dicas sobre o uso de esteroides.

Nas mensagens, o 'rei do fígado' admitiu que gosta cerca de 11 mil dólares com esteroides, o equivalente a mais de R$ 57 mil. Ao confessar a farsa no podcast, Brian admitiu que errou.

"O que eu fiz é errado, eu menti sobre isso. E é por isso que estou pedindo perdão", afirmou, em meio a surpresa dos apresentadores.

"Para registro, eu nunca disse 'coma fígado e você vai se parecer comigo'. Nunca disse nada parecido com isso", alegou Brian.