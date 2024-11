Quem é Valdecy Urquiza, brasileiro que estudou em Fortaleza e tomou posse como chefe da Interpol

O brasileiro Valdecy Urquiza, de 43 anos, assume, nesta quinta-feira (7), o cargo de Secretário-Geral da Interpol, sendo o primeiro representante de um país em desenvolvimento a ocupar a função na história da maior organização policial do mundo. Formado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), no Ceará, a ascensão do delegado da Polícia Federal marca um momento histórico para o Brasil, ampliando a presença nacional na luta global contra o crime organizado.

O profissional foi eleito pela Assembleia-Geral da Interpol para a posição em junho deste ano. A decisão foi ratificada nesta terça-feira (5), em Glasgow, Escócia. Aprovado pela maioria dos 196 países membros da corporação internacional, Urquiza assume o posto, nesta semana, ao fim do mandato do atual titular, Jürgen Stock, da Alemanha.

Em agosto, logo após a escolha do seu nome para o cargo de chefe da Interpol, o delegado avaliou que a conquista é um símbolo que pode impactar outras nações semelhantes à brasileira, devido ao ineditismo, além de fortalecer o carácter democrático da instituição policial.

"Acredito que essa presença do Brasil, essa indicação para assumir a Secretaria-Geral, faz com que outros países, também países em desenvolvimento, se sintam motivados a contribuir ainda mais com a Organização. Porque verificam justamente nessa nossa presença como Secretário-Geral da Interpol, de fato, uma organização global, que abraça todas as nações, que não faz distinção entre seus membros e que está aberta à participação e colaboração de qualquer um dos seus 196 países", refletiu na época, em entrevista à Unifor.

Na ocasião, Urquiza também revelou estar feliz com a posição, a qual detalhou ter dedicado a carreira profissional para conquistar. Ele também destacou que a experiência da Polícia Federal deve contribuir com os conhecimentos da Interpol.

"Tenho dedicado a minha carreira profissional a essa atividade. Estou na Polícia Federal há quase duas décadas e há mais de uma trabalho com cooperação internacional, porque acredito que esse é uma das grandes ferramentas para o combate à criminalidade moderna", avaliou.

"Ter sido indicado pelo Comitê Executivo para essa função muito me alegra e me traz também a felicidade de ver o reconhecimento à Polícia Federal do Brasil, o reconhecimento ao Estado brasileiro como um país que tem profissionais com as habilidades necessárias para assumir um desafio como esse", acrescentou.

Quem é Valdecy Urquiza

Natural de São Luís, no Maranhão, Urquiza é formado em Direito pela Unifor, instituição de ensino sediada em Fortaleza. No currículo acadêmico, acumula uma MBA em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) e uma pós-graduação em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).

Em relação às experiências internacional, tem cursos de Justiça Criminal na Universidade de Virgínia e de Gestão e Liderança em Harvard, ambas nos Estados Unidos, além de Telecomunicações e Tecnologia da Informação na Agência Japonesa de Cooperação Internacional (Jica), em Tóquio, Japão.

Na carreira profissional, ocupou cargos de destaque, como Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal do Brasil e Diretor-Assistente na Diretoria de Crimes Organizados e Emergentes na sede da Interpol , em Lyon, França. No Brasil, liderou o Escritório Central Nacional da Interpol, a Divisão de Cooperação Policial Internacional, a Divisão de Relações Internacionais e a Diretoria de Tecnologia da Informação da Polícia Federal.