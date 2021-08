Peixe com dentes humanos é encontrado após pesca nos Estados Unidos

Um peixe incomum foi encontrado por pescadores na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, nesta semana. O animal, identificado como peixe-ovelha, possuía dentes semelhantes aos de seres humanos.

A espécie parece ter recebido esse nome por sua boca se assemelhar à de uma ovelha. A dentição do animal é composta por várias fileiras de molares, usados para esmagar as presas.

A captura ocorreu em Jennette's Pier, um destino de pesca no estado norte-americano, por um frequentador assíduo do cais, Nathan Martin. "Foi uma briga muito boa, foi uma boa pesca e fiquei muito contente", afirmou ele em entrevista ao site de notícias local McClatchy News, acrescentando que o peixe tem um gosto muito bom.

Legenda: Peixe tem cerca de quatro quilogramas (kg) Foto: divulgação/Jennette's Pier

O pescador pensou ter pegado um peixe-ovelha quando percebeu a "boca cheia de dentes".

O post do Jennette's Pier, com a hashtag #bigteethbigtimes (#grandesdentesgrandesmomentos, do inglês), repercutiu entre usuários do Facebook na terça-feira (3). "É daqui que vêm as dentaduras?", perguntou um. "Eu conheço pessoas que amaria ter esses vários dentes", comentou outro. "Esse peixe tem dentes melhores que eu", brincou um terceiro perfil.