Passageiros escapam de ônibus em chamas na Argentina; veja vídeo

A cena de um incêndio a um ônibus em Buenos Aires, na Argentina, nesta quarta-feira (16), repercutiu nas redes sociais pela extensão do fogo. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança da região.

O fogo atingiu o ônibus quando os passageiros ainda estavam no veículo. O motorista parou no acostamento da avenida e o veículo foi evacuando, enquanto as chamas atingiam a parte traseira.

O incêndio se espalhou por toda a via e até o gramado do canteiro. Uma densa fumaça negra se formou, assustando os veículos e colocando em risco outros motoristas.

Todos foram retirados do local e ninguém ficou ferido. A Polícia e o Corpo de Bombeiro foram acionados e controlaram o incêndio.

Segundo a perícia, o fogo começou após um problema elétrico no coletivo. O veículo ficou completamente destruído.