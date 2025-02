Uma densa nuvem de poeira foi registrada por imagens de satélite pela União Europeia saindo do deserto do Saara, na África, e indo em direção a Itália. A nuvem foi formada no deserto, mas foi arrastada por um ciclone e já viajou quilômetros. As informações são do g1.

A poeira, arrastada pela rajada de vento, chegou no sul da Itália na última segunda-feira (3), atingindo cidades como Sicília e Calábria.

Os meteorologistas alertaram a população sobre a baixa qualidade do ar e o aumento da poeira na atmosfera. Pelas imagens de satélite, é possível ver o rastro de caminho de poeira, deixando áreas com baixa visibilidade.

Céu alaranjado

Além disso, em alguns locais, o céu ficou em tons mais alaranjados.

A ocorrência de nuvens de poeiras saídas do Saara na Europa não são incomuns, já que costuma haver rajadas de vento intensas em alguns períodos do ano e os continentes estão próximos.