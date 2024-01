Novo terremoto de magnitude 6 atinge Japão após tragédia que vitimou mais de 200 pessoas

Um terremoto de magnitude 6 sacudiu o centro do Japão nesta terça-feira (9), segundo a agência meteorológica do País. Não foi emitido nenhum alerta de tsunami.

O tremor ocorreu em frente à costa do Mar do Japão e sacudiu a mesma zona onde um tremor no dia do Ano Novo deixou mais de 200 mortos e muitos danos.

O Japão enfrenta centenas de terremotos todos os anos, mas a maioria não causa danos devido aos rígidos padrões de construção vigentes há mais de quatro décadas.

Mais de 300 desaparecidos

A estimativa do número de desaparecidos após o forte terremoto que abalou o centro do Japão em 1º de janeiro triplicou na segunda-feira (8) e passa de 300, um balanço ainda provisório.

Uma semana após o terremoto de magnitude 7,5, que também deixou 565 feridos, 323 pessoas estão desaparecidas, de acordo com um novo relatório das autoridades locais.

A maioria das pessoas, das quais não se tem notícias, é da cidade de Wajima, uma das mais afetadas pela catástrofe, na península de Noto, às margens do Mar do Japão. A cidade também foi palco de graves incêndios em decorrência do sismo.

Seguido por centenas de tremores secundários, o terremoto causou milhares de deslizamentos de terra e o desabamento de edifícios e estradas em toda a região. Também desencadeou um tsunami com ondas de mais de um metro de altura na costa da península de Noto, uma estreita faixa de terra com cerca de 100 quilômetros de extensão. O tremor foi sentido até Tóquio, a 300 km de distância.