Namorada de brasileiro diz que 'mandou matar' Cristina Kirchner em mensagem encontrada pela Justiça

Brenda Uliarte, namorada do brasileiro suspeito do atentato contra a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner, admitiu que organizou previamente o crime, conforme informações do jornal La Nación.

De acordo com a publicação, há dezenas de trechos em que Uliarte afirma para sua amiga, Agustina Díaz, que enviou "um cara para matar" — referindo-se ao namorado Fernando Sabag Montiel — a parlamentar. Díaz também está detida desde segunda-feira (12).

"Estou montando um grupo para ir com tochas, bombas, armas e tudo. Serei a libertadora da Argentina. Eu estava praticando tiro, eu sei como usar uma arma", escreve em uma das mensagens.

Segundo a investigação, o casal teria planejado cometer o crime no dia 27 de agosto, mas o plano precisou ser abortado.

Após a tentativa frustrada, Uliarte escreveu para a amiga: "Eles falam e não fazem nada. Eu irei fazer. (...) A filha da p*** entrou antes de darem um tiro nela".

Díaz pergunta: "O que aconteceu? O que eu perdi?".

Uliarte responde: "Mandei matar Cristina. Não deu certo porque ela entrou. Eu juro que senti raiva".

Díaz pergunta quanto cobraram para atirar em Cristina e Uliarte responde: "Não me cobrou porque também está muito animada com o que está acontecendo. Eu juro que essa eu vou matar. Estou exausta que ela roube e fique impune".

Uliarte está detida desde o dia 4 de setembro, suspeita de ter participado do plano para matar a vice-presidente.

