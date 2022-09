Vice-presidente Cristina Kirchner faz primeira aparição após sofrer atentado

A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, apareceu pela primeira vez em público após sofrer tentativa de assassinato na última quinta-feira (1º). Na tarde desta sexta (2), caminhou na frente da própria residência, sendo protegida por seguranças, e cumprimentou os apoiadores, conforme o jornal argentino Clarín.

Em diversas cidades do país, manifestações foram organizadas em repúdio ao atentado fracassado contra Kirchner. Os apoiadores começaram a ocupar as ruas a partir do meio-dia, convocados por partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais e organizações de direitos humanos.

Legenda: Vista aérea de apoiadores de Cristina Kirchner, reunidos na Plaza de Mayo, em Buenos Aires Foto: AFP/Emiliano Lasalvia

"Vou à Praça de Maio em primeiro lugar para apoiar a democracia, em segundo, em apoio a Cristina e em terceiro, para tentar alertar os argentinos para que não sigam este caminho", afirmou a professora aposentada, Adriana Spina, 61 anos, em entrevista à AFP.

Entenda o ataque

Cristina Kirchner, de 69 anos, foi alvo de uma tentativa de assassinato na noite de quinta-feira, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. O homem que apontou e disparou a arma, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, foi preso. As informações são do g1.

O jornal Clarín disse que o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, informou que homem é um brasileiro de 35 anos. A arma teria falhado durante tentativa. A vice-presidente não foi ferida.

Já o jornal argentino La Nacion detalhou que o caso aconteceu quando a ex-presidente chegava em casa. No momento da tentativa de disparo, Cristina se abaixou e foi protegida por seguranças. O suspeito foi detido de imediato.

Quem é Fernando Andrés Sabag Montiel?

Obtido pela Polícia Federal, o documento do brasileiro mostra que ele nasceu em São Paulo, mas vive pelo menos desde 1993 na Argentina. Segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, o atirador é filho de mãe argentina e pai chileno - pai que teria sido expulso do Brasil em 2021.

Fontes do governo argentino afirmaram que Fernando contava com antecedente por porte de armas em 17 de março de 2021. Na época, ele alegou que arma era para sua defesa pessoal.

O Clarín detalhou que Sapag Montiel está registrado como profissional dedicado ao "serviço de transporte automóvel urbano e suburbano não regular de passageiros gratuitos". Essa categoria corresponde a motoristas de carro de aplicativos.

No nome de Sapag, está registrado um carro da marca Chevrolet Prisma.

