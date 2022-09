Brasileiro preso por tentar matar Cristina Kirchner tinha 100 balas em casa, diz a polícia argentina

A Polícia Federal da Argentina examinou a casa do brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, 35, preso por tentar matar a vice-presidente Cristina Kirchner, e descobriu duas caixas de munições da marca Magtech, calibre 9mm. Ao todo, foram encontradas 100 balas. Também foram apreendidos um computador e documentos pessoais de Montiel.

As munições, bem como a arma utilizada no ataque à vice-presidente — uma pistola Bersa calibre 380 — devem ser submetidas a uma perícia.

Segundo o jornal O Globo, que divulgou as informações, a moradia fica em San Martín, na grande Buenos Aires. Trata-se de um conjugado numa casa térrea, onde foram encontrados, ainda, um certificado de autorização para circular durante a pandemia de Covid-19, uma vez que Montiel trabalhava como motorista de aplicativo, e um certificado oficial por algum tipo de deficiência, cujos detalhes não foram informados pela polícia.

Além de documentos e pertences de Montiel, os agentes encontraram documentos da namorada do brasileiro, a argentina Brenda Elizabeth Uriarte, com quem ele dividia a casa há oito meses.

Motivação do crime

Para as autoridades, a motivação do crime ainda não está clara. Neste momento, pessoas com quem o brasileiro conversou por mensagens instantâneas antes do ato estão sendo convocadas para depor.

O inquérito é conduzido pela juíza federal María Eugenia Capuchetti e pelo promotor federal Carlos Rívolo, que interrogarão Montiel ainda nesta sexta-feira (2).

Montiel está detido na Superintendência de Investigações da Polícia Federal, em Buenos Aires, e, depois de depois à Justiça, deve ser levado a uma prisão federal.

Quem é Sabag Montiel?

Montiel é filho de mãe argentina e pai chileno. O que se sabe até então é que o pai dele, Fernando Ernesto Montiel Araya, foi alvo de um inquérito da Polícia Federal e expulso do Brasil em 2020.

De acordo com o jornal La Nación, no ano passado, Montiel foi preso por porte ilegal de arma, quando a polícia o flagrou com uma faca de 35 centímetros de comprimento, que ele alegou usar para defesa pessoal.