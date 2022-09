Qual significado do Sol negro, símbolo tatuado no brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner

O brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, 35, que tentou assassinar a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira (1º), tem um "sol negro" tatuado na região do cotovelo.

O símbolo chamou atenção nas redes sociais por remeter a um ramo oculto do nacional-socialismo, partido político alemão liderado por Adolf Hitler nas décadas de 30 e 40.

Hitler foi responsável pelo extermínio de mais de seis milhões de judeus e de outros grupos étnicos que considerava "inferiores".

Significado do sol negro

Segundo o jornal O Globo, o sol negro é uma combinação dos três símbolos mais relevantes da ideologia nazista: a roda solar, a suástica e a runa da vitória. É representado por dois círculos menores com linhas tortas que vão da circunferência interna até a externa.

Origem nórdica

O Globo afirma que o símbolo tem origem nórdica e que foi apropriado pelo nazismo para forçar uma relação histórica com "vikings" — povos originários da Escandinávia que saquearam várias regiões da Europa entre os séculos 9 e 11.

Apropriação pelo nazismo

O sol negro chegou ao nazismo por meio de Heinrich Himmler, um dos principais líderes do governo nazista, que costumava buscar conexões místicas que justificassem sua filosofia racista.

Segundo a BBC News Brasil, o símbolo, que representava a "sabedoria e a força da raça ariana", estava presente em um dos salões principais do castelo de Wewelsburg, sede do Esquadrão de Proteção, a polícia nazista chefiada por Himmler. Desde então, neonazistas pelo mundo passaram a usar a marca como símbolo do ocultismo nazista.

Legenda: Tatuagem está localizada na região do cotovelo. Foto: Reprodução/Facebook

Diferentemente da suástica, que chegou a ser proibida em várias regiões do globo depois da Segunda Guerra Mundial, o sol negro e outros símbolos do nazismo alemão continuam sendo usados por grupos de extrema direita.

Outras tatuagens de Montiel chamaram a atenção da imprensa argentina. Segundo o jornal Clarin, o brasileiro possui um símbolo que faz menção ao martelo do deus Thor, na cultura viking, e uma suástica.

Antes de ter suas contas nas redes sociais fechadas, foi possível ver que ele seguia páginas simpatizantes ao nazismo, como "Comunismo Satânico", "Ciências Ocultas Herméticas" e "Coach Antipsicopatas".