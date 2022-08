Morsa Freya, estrela do verão da Noruega, é sacrificada por decisão de autoridades de Oslo

A morsa Freya, considerada uma estrela do verão da Noruega, foi sacrificada, segundo comunicaram as autoridades locais no domingo (14). Ela havia se estabelecido no fiorde de Oslo.

Conforme a chefe da Diretoria Noruguesa de Pesca, Frank Bakke-Jensen, a morsa trazia riscos. "A decisão de abatê-la foi tomada com base em uma avaliação global da ameaça que representava para a segurança humana", disse em comunicado.

Além disso, também pontuou que outras soluções foram pensadas para não chegar nesta situação. Entretanto, nenhuma outra saída que garantisse a segurança do animal foi encontrada.

A possibilidade de sacrificar esse mamífero de 600 quilos foi citada pelas autoridades há alguns dias, logo depois que seus pedidos para que as pessoas parassem de visitá-lo não surtiram efeito.

Hábitos da morsa Freya

Freya, como foi nomeada a morsa, recebeu a identificação como uma homenagem a uma deusa do amor e da beleza da mitologia nórdica. Ela foi vista pela primeira vez no fiorde da capital norueguesa no dia 17 de julho, e desde então se tornou uma atração para os espectadores.

Durante o período que passou no local, Freya foi vista dormindo em cima de barcos e até mesmo caçando pássaros. Apesar de não representarem ameaça a seres humanos, essas morsas podem atacar caso se sintam em perigo.

Normalmente, elas se alimentam principalmente de invertebrados como moluscos, camarões, caranguejos e pequenos peixes, normalmente vivem em latitudes mais ao norte, no Ártico.

