Morre Susan Wojcicki, ex-CEO do Youtube, aos 56 anos

A ex-CEO do Youtube, Susan Wojcicki, morreu nesta sexta-feira (9), aos 56 anos, após dois anos lutando contra um câncer de pulmão. A informação foi confirmada pelo marido da executiva, Dennis Troper, por meio do Facebook.

O CEO do Google, Sundar Pichai, também se manifestou sobre a morte em postagem no X (antigo Twitter) neste sábado (10).

"Foi uma pessoa incrível, líder e amiga, que teve um impacto tremendo no mundo, e eu sou um dos inúmeros funcionários do Google que é melhor por tê-la conhecido. Sentiremos muita falta dela. Nossos pensamentos estão com sua família. Descanse em paz, Susan", publicou.

Susan Wojcicki trabalhou durante mais de duas décadas no Google, sendo uma das primeiras funcionárias da empresa e a primeira gerente de marketing. Ela também foi vice-presidente sênior de produtos de anúncios do Google. As informações são do The New York Times.

Ela se tornou CEO do Youtube em 2014 — plataforma adquirida pelo Google alguns anos antes. Ela deixou o cargo em 2023, escrevendo aos funcionários apenas que havia decidido se concentrar na "família, saúde e projetos pessoais".