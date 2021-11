Malala se casa com Asser Malik em cerimônia na Inglaterra: "parceiros pelo resto da vida"

A ativista paquistanesa Malala contou, nesta terça-feira (9), em suas redes sociais, que se casou com o companheiro, Asser Malik. A cerimônia foi simples e reservada para a família. “Asser e eu nos casamos para sermos parceiros pelo resto da vida”, escreveu ela.

O casamento aconteceu em sua própria casa, em Birmingham, na Inglaterra. Numa das imagens compartilhadas pela ativista, ela e o esposo posam ao lado de seus pais, Tor Pekai Yousafzai e Ziauddin Yousafzai. “Por favor, nos envie suas orações. Estamos ansiosos para caminhar juntos na jornada que temos pela frente”, pediu Malala aos seguidores.

Congratulações

Nos comentários das postagens, tanto no Twitter quanto no Instagram, a ativista recebeu milhares de congratulações de amigos e seguidores. Até mesmo a página do Prêmio Nobel, que em 2014 consagrou a ativista como a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz, parabenizou o casal pela união.

Quem é Malala?

Malala Yousafzai é uma ativista paquistanesa que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, sendo a mais nova a receber a honraria. Ela é conhecida no mundo inteiro por sua defesa aos direitos humanos e das mulheres e do acesso à educação.

