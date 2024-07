Macron pede a primeiro-ministro que continue no cargo para 'garantir a estabilidade' da França

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu, nesta segunda-feira (8), ao primeiro-ministro Gabriel Attal que continue no cargo "no momento" para "garantir a estabilidade" da França, após as eleições legislativas e a menos de três semanas dos Jogos Olímpicos, anunciou a presidência.

Após a vitória da oposição de esquerda em eleições muito disputadas, Attal se reuniu nesta segunda-feira com Macron para apresentar sua renúncia.

O presidente "o agradeceu" por liderar a aliança de centro-direita nas eleições, informou um comunicado.

Nomeação do primeiro-ministro

Macron já anunciou que vai esperar para ver como ficará estruturada a Assembleia Nacional, que iniciará a legislatura em 18 de julho, para decidir quem nomeará como primeiro-ministro, segundo a presidência.

Attal, por sua vez, já havia antecipado estar disposto a continuar "enquanto o dever exigir". Representantes do Juntos e da Nova Frente Popular (NFP) devem iniciar tratativas ao longo da semana para decidir quem poderia ser um nome a gerar consenso, embora a ala macronista tenha um bloqueio ao líder da extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon.