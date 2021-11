Italiana que se passou por Alessandra Ambrosio fez reforma em casa com golpe, diz jornal

A italiana Valeria Satta, acusada de aplicar golpe financeiro do falso namoro por 15 anos no jogador de vôlei Roberto Cazzaniga, 42, fez uma reforma completa em um imóvel na Sardenha, uma ilha no mar Mediterrâneo. As informações são do jornal La Nuova Sardegna.



A obra foi realizada em 2017 na casa onde Valeria Satta mora em Frutti d'oro, um vilarejo de Capoterra perto de Cagliari. A reforma contou com pisos, luminárias, banheiros, janelas novas.

Legenda: Jogador foi enganado pela golpista por 15 anos Foto: Divulgação

Valeria teria extorquido do atleta €700 mil, equivalente a R$ 4,3 milhões, ao usar o nome de Maya, mas usando fotos da modelo brasileira Alessandra Ambrosio.



Os vizinhos falaram eme entrevista ao jornal italiano que Valeria, desempregada e com dois filhos, tenha usado o dinheiro de Roberto para reformar a casa.

Conforme revelou o programa "Le Iene", da emissora "Mediaset", a mulher dizia sofrer problemas cardíacos, justificando precisar do dinheiro para despesas hospitalares.

Vaquinha para ajudar Roberto a pagar dívidas

Parentes e amigos de Roberto tentam ajudar o jogador por meio de um vaquinha. O atleta chegou a fazer empréstimos para enviar o dinheiro à estelionatária, ficando com dívidas de 60 mil euros.



Um amigo dele e ex-colega de time, chamado Danilo Rinaldi, criou a vaquinha online no site GoFundMe. Até o momento, foram doados mais de 12 mil euros.