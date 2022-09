Homem morre depois de ser ferido com chifre no peito em tourada na Espanha

Um homem, de 55 anos, morreu depois de levar chifradas no peito durante uma tourada na cidade de Fuenlabrada, próxima de Madrid, na Espanha, neste sábado (17). A vítima era um funcionário da praça de touros e atuava no Grande Concurso de Trimmers.

Os vídeos feitos no local mostram a tentativa de fuga do trabalhador entre as cercas portáteis. Ainda assim, o animal consegue acesso ao beco e o público no local grita quando o homem é atingido. As informações são do portal G1.

Esto acaba de pasar en la plaza de toros de Fuenlabrada. Un toro salta al callejón, rompe el burladero y de lleva por delante a la gente que estaba a su paso, matando a un hombre de 40 años. Horrible las imágenes. @InformativosTM @elmundoes @A3Noticias @rtvenoticias pic.twitter.com/6aPcqafrAF — Roberto Rodríguez (@Roberhik89) September 17, 2022

A tourada deste domingo foi cancelada depois que a Câmara Municipal da cidade decretou luto de dois dias. Testemunhas relataram que a vítima faleceu a caminho do hospital, conforme o site de notícias da cidade.

Repercussão da morte

A morte do funcionário foi comunicada pelo alto-falante do evento. Javier Ayala, prefeito de Fuenlabrada, publicou condolências nas redes sociais.

"Quero transmitir as minhas mais profundas condolências e carinho à família e amigos do vizinho falecido esta tarde na praça de touros. Descanse em paz", escreveu.

A publicação gerou alguns comentários questionando a realização de touradas e os riscos para as pessoas e para os animais neste tipo de evento. Além disso, muitas pessoas expressaram sentimentos para a família da vítima.

