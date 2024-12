Homem morre após urso baleado cair de árvore sobre ele nos EUA

Um caçador morreu após ser atingido por um urso, nos Estados Unidos, no dia 9 de dezembro. O animal estava tentando escapar de um grupo de caçadores e subiu em uma árvore para se proteger, no entanto, foi baleado e caiu em cima do homem de 58 anos.

O caçador atingido pelo urso chegou a ser encaminhado para um hospital e recebeu atendimento médico. Apesar da internação e dos cuidados, ele faleceu na última sexta-feira (13).

Urso fugia de grupo de caçadores

A rede de TV CBS News detalhou que o tiro foi dado por um amigo da vítima, outro caçador que estava no local.

A ocorrência foi notificada no estado da Virgínia, estado em que a prática de caça de ursos é legalizada caso a pessoa tenha licença e respeite as datas estipuladas.

As autoridades locais informaram que a temporada de caça a esses animais com uso de arma de fogo pode ocorrer até dia 4 de janeiro. Assim, segundo o "USA Today", as autoridades ambientais não devem apresentar acusações contra o grupo de caçadores.