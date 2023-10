Homem cai em acidente de moto e é resgatado 60 horas depois dentro de vala

Um homem foi resgatado, na noite da última terça-feira (17), após passar 60 horas em uma vala, no Tennessee, nos Estados Unidos. Taylor Boyle, 27, havia sofrido um acidente de moto e caído no local, na manhã do domingo (15).

Segundo publicação do Condado de Knox, no Facebook, Boyle foi dado como desaparecido no domingo, por familiares. As autoridades, contudo, não informaram sobre o estado de saúde do homem.

A WBIR-TV, Cameron Williams, um amigo de Boyle contou que ele deixou o bairro de Fountain e partiu para o norte de Heiskell, quando desapareceu.

"Ele disse que ao nosso amigo está pegando um lanche para café e iria seguir seu caminho", relatou. Quando ele não apareceu, familiares e amigos foram procurá-lo.

O grupo o encontrou perto de sua moto, em uma área arborizada e acionou o serviço de emergência. Equipes chegaram ao local e trataram os ferimentos de Boyle.

“Ele parecia bastante coerente, acordado e sem dor. Acho que realmente tivemos sorte", relatou. Conforme o NY Post, o motociclista sofreu uma concussão que o deixou incapaz de pedir ajuda.