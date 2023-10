Fisiculturista Raechelle Chase morre 'repentinamente', e Nova Zelândia investiga caso

A fisiculturista Raechelle Chase, 44 anos, morreu "repentinamente" no começo de outubro, na Nova Zelândia. Conforme o tabloide britânico The Sun, ela deixou cinco filhos, incluindo gêmeos de sete anos. A causa da morte não foi definida e está sendo investigada pela equipe médica legista do país.

A filha mais velha dela, Anna Chase, detalhou que a mãe fez sacrifícios para ter os filhos e ainda conseguir seguir a própria carreira. “Ela nos apoiou, foi bondosa e sempre deu os melhores conselhos para nós. Ela era uma mulher extremamente motivada e ambiciosa e inspirou milhões de pessoas em todo o mundo", disse.

“Sinto imensamente a falta dela e esse amor nunca vai desaparecer”, completou.

Quem foi Raechelle Chase?

A influenciadora digital de estilo de vida saudável e fisioculturista, Raechelle Chase, nasceu em 1979 e foi casada com Chris Chase por 14 anos. Os dois ficaram juntos até fevereiro de 2015, mas tiveram uma separação conturbada.

Ainda segundo o The Sun, Chase foi criada em Whangarei, crescendo "obcecada" por academia e exercícios. Na juventude, começou a competir profissionalmente no fisiculturismo. Mesmo após dar à luz a três filhos, voltou ao mercado depois de alguns anos.

Sua filha mais velha é Annaliese, mas Raechelle também tem: Carlos, Dior-Rose, Kingston e Jax.