Garrafa com mensagem enviada do Brasil chega à Austrália após 16 anos no mar

Um morador na Austrália encontrou uma garrafa verde coberta de mexilhões na praia de Peterborough no último dia 27 de novembro, após ela ser jogada ao mar no dia 3 de novembro de 2008, no Brasil. Após 16 anos, a mensagem que havia dentro dela foi descoberta de modo intacto.

A carta foi assinada pelo estadunidense Joe Johnson, morador de Towson, região próxima a Washington, DC. “Sua curiosidade valeu a pena. Obrigado por recuperar essa garrafa e reservar um tempo para ver o que havia dentro", escreveu.

"Coloquei garrafas como essa em vários oceanos, em muitos lugares diferentes ao redor do mundo, na esperança de que pessoas como você possam encontrá-la e me devolver o bilhete nos Estados Unidos”. Joe Johnson Estadunidense

A mensagem detalha que a garrafa foi jogada no oceano Atlântico entre o Rio de Janeiro e Salvador.

Garrafas jogadas ao mar

O estadunidense declarou que chegou a jogar diversas garrafas iguais no mar durante viagens de cruzeiro. Em entrevista à ABC Radio Melbourne, detalhou que essa é a segunda vez que uma garrafa foi encontrada.

Apesar da recorrência, Johnson afirmou estar surpreso com a distância percorrida, de cerca de 13 mil quilômetros pelo oceano, em quase duas décadas.

Veja também Mundo Atriz de 24 anos morre ao ser arrastada por onda gigante enquanto fazia ioga na Tailândia Mundo O que é lei marcial, declarada na Coreia do Sul para 'combater comunismo'; Parlamento derruba medida

A ação de jogar garrafas ao mar ocorre na busca de estudar as correntes marítimas e descobrir até onde essas garrafas podem chegar.

Qual era a mensagem na garrafa?

“Parabéns! Sua curiosidade valeu a pena. Obrigado por recuperar essa garrafa e tirar um tempo para ver o que tem dentro. Tenho lançado garrafas como essa em vários oceanos, em diferentes locais ao redor do mundo, na esperança de que pessoas como você as encontrem e as retornem para mim nos Estados Unidos.

Joguei essa garrafa no Oceano Atlântico em 30/11/2008, aproximadamente 129 quilômetros ao leste em Salvador, no Brasil. Gostaria que você me respondesse esta mensagem para eu saber o quão longe e por quanto tempo essa garrafa viajou. Para fazer valer a pena seu tempo participando do meu experimento, vou te enviar US$ 20 (vinte dólares) após o recebimento desta mensagem.

Por favor, certifique-se de incluir seu nome e endereço. Novamente, obrigado por participar do experimento, espero saber detalhes sobre como você se deparou com essa mensagem na garrafa.”