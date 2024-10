Furacão Milton: veja onde acompanhar em tempo real o fenômeno após chegada à Flórida

Considerado um dos mais perigosos dos últimos tempos, o furacão Milton segue atingindo o estado da Flórida, nos Estados Unidos. É possível acompanhar a passagem do fenômeno por meio de sites oficiais de organizações meteorológica. A principal delas é o Centro Nacional de Furacões (NHC), que lança boletins sobre o furacão com bastante frequência.

Na sua última postagem, o NHC publicou um conjunto de atualizações sobre o furacão para a manhã desta quinta-feira (10). Segundo a organização, há uma potencial tempestade com risco de vida surgindo ao longo da costa do centro-leste da Flórida para o norte até o sul da Geórgia, onde um Alerta de Tempestade também permanece em vigor.

Ventos com força de furacão, especialmente em rajadas, continuarão por mais algumas horas no centro-leste e nordeste da Flórida. O NHC aconselha os moradores a permanecer em um cômodo interno e longe das janelas. O boletim também alerta para o surgimento de chuvas fortes que podem gerar inundações.

Outra maneira de acompanhar a passagem do furacão Milton é pelo GOES Image Viewer. A plataforma permite a visualização via satélite do furacão sobre a costa da Flórida, além de utilizar as atualizações da NHC para complementar as informações meteorológicas.

Também é possível acompanhar o fenômeno através de transmissões ao vivo no YouTube, como a do canal EarthCam

Furacão Milton perde força

Inicialmente categorizado como um fenômeno de categoria 5, considerada a mais grave, o furacão Milton perdeu força e agora estacionou na categoria 1. Apesar da perda, seus estragos ainda são consideráveis. Segundo autoridades americanas, mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas em decorrência do tornado.

Policiais do condado de St. Lucie, na Flórida, confirmaram que o furacão já provocou vítimas, mesmo sem esclarecer os números.