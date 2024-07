Furacão Beryl deixa sete mortos no Caribe, mas se enfraquece em direção à Jamaica

O furacão Beryl enfraqueceu ligeiramente e foi rebaixado para a categoria 4, a segunda mais alta, enquanto se dirige para a Jamaica, após causar pelo menos sete mortes no Caribe. De acordo com relatórios das autoridades da região, o fenômeno deixou pelo menos três mortos em Granada, um em São Vicente e Granadinas e três na Venezuela.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos espera que o Beryl se "enfraqueça" ao chegar, nesta quarta-feira (3), perto da costa da Jamaica, mas alertou que atingirá a ilha com ventos potencialmente fatais, ondas ciclônicas, chuvas e inundações repentinas.

Segundo o NHC, há um aviso de furacão para a Jamaica, que está se preparando com abrigos de emergência em Montego Bay e instalações seguras em Kingston, conforme relatado pelo jornal Jamaica Gleaner.

"Insto todos os jamaicanos a se abastecerem com alimentos, baterias, velas e água. Protejam seus documentos importantes e removam qualquer árvore ou objeto que possa colocar em perigo sua propriedade", pediu o primeiro-ministro Andrew Holness na rede social X.

O NHC também previu ondas ciclônicas ao longo das costas sul de Porto Rico e da ilha Hispaniola, onde estão República Dominicana e Haiti.

Destruição

Em outras partes do Caribe, no entanto, o estrago foi devastador. Após perder um pouco de intensidade no fim de semana, o Beryl se fortaleceu novamente na segunda-feira (1º), alcançando a máxima categoria da escala Saffir-Simpson ao atingir a ilha de Carriacou, em Granada, que tem 9 mil habitantes.

"Em meia hora, Carriacou foi devastada", disse o primeiro-ministro de Granada, Dickon Mitchell. "Praticamente não temos comunicação com Carriacou há 12 horas", acrescentou.

Em estado de emergência, Carriacou teve suas telecomunicações e eletricidade cortadas, com casas e postos de combustível destruídos. Duas pessoas morreram lá e uma terceira na ilha principal de Granada, quando uma árvore caiu sobre uma casa.

Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro fez um balanço dos danos causados elo furacão na costa nordeste do país. "Confirmamos o falecimento de três pessoas, dois homens e uma mulher (...) há quatro pessoas desaparecidas, dois homens, duas mulheres", disse Maduro. Ele também relatou que 80 famílias estão em abrigos e quase 1.800 casas foram afetadas.

As Ilhas de São Vicente e Granadinas também sofreram com "ventos catastróficos e ondas ciclônicas potencialmente fatais", causando estragos, devastação e pelo menos uma morte, segundo o primeiro-ministro Ralph Gonsalves, que alertou que "pode haver mais vítimas".