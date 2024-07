Furacão Beryl avança no Caribe como tempestade de categoria 3; veja vídeo

O primeiro furacão da temporada no Atlântico em 2024, chamado Beryl, avançou pelo Caribe nesta segunda-feira (1º). As autoridades estão recomendando que a população busque refúgio contra os ventos fortes e as tempestades provocadas pelo fenômeno de categoria 3.

No domingo (30), Beryl foi classificado como furacão "extremamente perigoso" de categoria 4 e o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami, projetou que deveria atingir nesta segunda as ilhas de Barlavento, um arquipélago que inclui Martinica, Santa Lúcia e Granada, entre outras.

O ciclone é o primeiro furacão a atingir a categoria 4 no mês de junho, segundo os arquivos do NHC.

Áreas com maior risco

São Vicente e Granadinas, assim como Granada, enfrentam o maior risco de estar no centro da tempestade a partir desta segunda, alertou o NHC. Beryl produzirá "ventos com força de furacão potencialmente catastróficos, tempestades potencialmente fatais e ondas prejudiciais", previu o órgão.

Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada e Tobago estão em alerta de furacão, enquanto Martinica, Dominica e Trinidad estão em alerta de tempestade tropical.

Em Tobago, a menor das duas ilhas que compõem Trinidad e Tobago, o governo declarou estado de emergência e as aulas foram suspensas nesta segunda-feira.

Cidades do México devem ser atingidas

Legenda: Trajeto de furacão Beryl Foto: Reprodução/Google Maps

Conforme a trajetória prevista, após percorrer as ilhas do Caribe, Beryl deve impactar, na manhã de terça-feira (2), o estado mexicano de Quintana Roo (oeste), onde estão localizados os balneários de Cancún e Riviera Maya.

"Estamos pendentes, a Proteção Civil, a Secretaria da Defesa e a Marinha (...) observando toda a trajetória", afirmou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante uma viagem de trabalho a Cancún.

As autoridades mexicanas emitiram outro alerta devido à formação da tempestade Chris na noite de domingo no Golfo do México, o terceiro sistema na temporada do Atlântico.

A tempestade tropical Alberto, a primeira da temporada no Atlântico, deixou pelo menos cinco mortos ao passar pelo norte do México há 10 dias.