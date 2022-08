França tem primeiro caso de varíola dos macacos em cachorros, diz revista

Um cachorro foi infectado pela varíola dos macacos na França e se tornou o primeiro caso em animais do tipo. Segundo estudo publicado pela revista "The Lancet", o animal teria contraído a doença de seus donos, um casal.

O cão da rala galgo italiano desenvolveu as lesões típicas da doença 12 dias após os tutores. Ele teve machucados muco cutâneos, como pústulas no abdômen e ainda uma ulceração anal "fina". As informações são do G1.

Conforme o estudo, o vírus que infectou um dos donos é 100% compatível com o que acometeu o cachorro. Os pesquisadores disseram que impediram o cão de ter contato com outros animais após o início dos sintomas dos tutores.

Varíola dos macacos em animais

A infecção entre animais domésticos é inédita, mas os Estados Unidos já registraram um caso em cães de pradaria, uma espécie de roedor. Na Europa, primatas em cativeiro foram infectados.

Em locais onde a monkeypox é endêmica, somente animais selvagens atuaram como vetores de transmissão do vírus da varíola.

