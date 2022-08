EUA testam míssil intercontinental com alcance de quase 10 mil km

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (16) que militares americanos realizaram testes com o míssil balístico intercontinental "Minuteman III". Fabricado pela Boeing Co., o equipamento tem um alcance de mais de 9.660 km. A informação foi divulgada com atraso para evitar o aumento das tensões entre o país e a China.

Segundo comunicado militar dos EUA, o teste mostrou "a prontidão das forças nucleares dos EUA e fornece confiança na letalidade e eficácia do poderio nuclear do país".

A nota também cita que cerca de 300 desses testes ocorreram antes e não foram resultado de nenhum evento global específico.

Os militares consideram que o Minuteman III é fundamental para o arsenal estratégico dos EUA. Isso porque, além do alcance de quase 10 mil km, o míssil pode atingir uma velocidade de 24 mil km por hora, o que dá um tempo de reação curto aos seus alvos.

Conflito EUA x Taiwan

Após a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, visitar Taiwan no último dia 2 de agosto, a China ameaçou os Estados Unidos, o que gerou tensão entre os dois países.

A representante americana desembarcou no aeroporto de Taipei em uma aeronave da Força Aérea dos EUA. No mesmo dia, o governo chinês afirmou que o país pagaria o preço pela visita.

"Estados Unidos carregarão a responsabilidade e pagarão o preço por minar a soberania e a segurança da China", disse Hua Chunying, porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China.

Com o alerta chinês, os EUA mobilizaram quatro navios de guerra, incluindo o porta-aviões USS Ronald Reagan, para proteger Pelosi.