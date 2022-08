Irã nega envolvimento em ataque ao escritor Salman Rushdie e culpa apoiadores

O Irã negou nesta segunda-feira (15) participação no ataque ao escritor Salman Rushdie. Rushdie levou entre 10 e 15 facadas durante uma palestra em Nova York ocorrido na última sexta-feira (12). As infirmações são do G1.

O escritor Salman Rushdie é autor do livro "Os Versos Satânicos", visto por alguns mulçumanos como blasfêmia. Ele já havia sido jurado de morte pelo Irã por causa do livro.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanaanido, afirmou que "Ninguém tem o direito de fazer acusações contra o Irã" pelo ataque a Rushdie. Teerã culpa o próprio autor e seus apoiadores.

No domingo (14), o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, acusou as instituições iranianas de incitar a violência contra Rushdie.

Rushdie, de 75 anos, está internado e já foi extubado, segundo seus agentes e amigos.

O autor das facadas foi identificado como Hati Matar, de 24 anos. Ele foi detido por policiais que estavam no evento e formalmente acusado no sábado (13) por tentativa de homicídio e agressão. O homem está preso sem possibilidade de fiança.