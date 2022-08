Escritor Salman Rushdie é extubado após ataque com faca nos Estados Unidos

Neste sábado (13), um novo boletim médico trouxe informações sobre o estado de saúde do escritor Salman Rushdie. Esfaqueado na última sexta-feira (12), minutos antes de realizar palestra em Chautauqua, no estado de Nova Iorque, o autor precisou se submeter a uma cirurgia. Segundo o agente do escritor, Andrew Wylie, o anglo-indiano já foi extubado após o procedimento.

Rushdie teve os nervos de um braço cortados, o fígado atingido e corre o risco de perder um olho. Ainda de acordo com Wylie, mesmo com os ferimentos graves, o autor apresentou certa melhora e pode recuperar o movimento da mão. Testemunhas disseram que Rushdie recebeu em torno de 10 a 15 golpes de faca.

Quem é Salman Rushdie?

Salman Rushdie é autor e foi jurado de morte no Irã, um ano após o lançamento do livro 'Versos satânicos'. A motivação estaria no fato de que muitos muçulmanos consideraram a obra uma blasfêmia.

O pedido foi feito pelo falecido líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, que emitiu uma fatwa, ou edito, solicitando a morte de Rushdie.