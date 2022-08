Escritor Salman Rushdie pode perder olho após ser esfaqueado em palestra nos EUA

O escritor Salman Rushdie, esfaqueado nesta sexta-feira (12) em um atentado, pode perder um olho, segundo informações de um agente. Até então, sabe-se que ele teve os nervos de um braço cortados e foi atingido no fígado.

Segundo o agente Andrew Wylie, as notícias não são boas. Ele divulgou nota ainda na sexta-feira (12) para afirmar que o autor foi colocado em um respirador por conta da gravidade dos ferimentos.

Rushdie é ameaçado de morte pelo Irã desde 1989, principalmente por conta do livro 'Versos Satânicos', lançado por ele em naquele mesmo ano. O ataque de sexta aconteceu no palco de uma palestra no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Após o ocorrido, o romancista foi transportado por helicóptero até um hospital, conforme afirmou a polícia.

Liberdade artística

A palestra do ataque era sobre liberdade artística, contou uma testemunha às agências internacionais. No momento, um homem correu para o palco da Chautauqua Institution, em Nova York, e atacou Rushdie, de 75 anos.

O homem suspeito do ataque foi levado sob custódia por um policial estadual presente no evento. Ele foi identificado como Hadi Matar, um homem de 24 anos de Fairview, New Jersey, que comprou uma entrada para o evento, disse a polícia.

"Um homem pulou para o palco não sei de onde e começou o que parecia ser uma pancada no peito, golpes repetidos no peito e no pescoço", disse Bradley Fisher, um dos presentes no evento.

Após o esfaqueamento, Rushdie caiu no chão e foi cercado por um pequeno grupo de pessoas. O agressor foi contido pelos presentes, enquanto outros prestaram os primeiros socorros ao escritor.

