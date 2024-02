Filhos de 13 e 15 anos são suspeitos de matar mãe a punhaladas na Espanha

Dois meninos russos, de 13 e 15 anos, foram detidos nesta quinta-feira (8), suspeitos de matar a mãe adotiva em Cantábria, na Espanha. As informações são do jornal The Sun.

A vítima foi identificada como Silvia Lopez Gayubas, 48 ​​anos. Ela foi morta a facadas e foi encontrada amordaçada com um saco na cabeça no banco traseiro de seu carro. O veículo estava em uma garagem próxima à casa da família.

Os meninos foram encontrados em um parque na cidade de Castro-Urdiales na madrugada desta quinta. A polícia iniciou as buscas ainda na noite de quarta-feira, após encontrar o corpo da vítima. Os suspeitos ainda teriam ligado para a vó dizendo que haviam sido sequestrados.

O filho adotivo mais velho, de 15 anos, foi preso e deverá comparecer a um tribunal de menores nas próximas horas, segundo um porta-voz local. Já o mais novo, de 13 anos, está abaixo da idade de responsabilidade criminal na Espanha, foi levado a um centro de proteção à criança.