Enfermeira britânica condenada pela morte de bebês tenta anular condenações no tribunal; relembre

A enfermeira Lucy Letby, 33 anos, condenada à prisão perpétua pelos assassinatos de sete recém-nascidos e outras tentativas de homicídio no Reino Unido, renovou o pedido de recurso, segundo o jornal BBC. No mês passado, um juiz recusou o pedido inicial de recurso sem audiência.

Com a nova demanda, deverá haver uma audiência perante um tribunal completo de três juízes, que decidirão se o recurso deve ser concedido. Ainda não há data para a audiência.

Veja também

Relembre o caso

Em agosto de 2023, Lucy foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma pena incomum na legislação inglesa. Devido à "gravidade excepcional" dos crimes, "passará o restante de seus dias na prisão", afirma na sentença. A leitura da sentença foi transmitida ao vivo na televisão.

O tribunal declarou Letby culpada pelos assassinatos de sete recém-nascidos prematuros e de seis tentativas de homicídio no hospital em que trabalhava. A mulher, descrita pela acusação como "fria, calculista, cruel e tenaz", se negou a comparecer à audiência e alegou inocência durante o longo julgamento, que começou em outubro de 2022.

Letby trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Countess of Chester, noroeste da Inglaterra, onde aconteceram os assassinatos, entre junho de 2015 e junho de 2016. A enfermeira foi acusada de injetar ar nos bebês por via intravenosa e com sondas nasogástricas, além de administrar doses excessivas de leite às vítimas.