Filho de Osama Bin Laden é proibido de retornar à França após ser deportado

O filho mais velho do falecido jihadista Osama Bin Laden, foi proibido de retornar ao território da França. O veto foi anunciado nesta terça-feira (8) pelo ministro do Interior francês, Bruno Retailleau. Ele mora atualmente no Catar, no Oriente Médio, mas chegou a viver por muitos anos na nação europeia até ser expulso, em outubro do ano passado.

Conforme a agência AFP, a medida do titular visa ilustrar a sua política de firmeza em imigração. Em 2023, o descendente do fundador da organização extremista Al-Qaeda deixou o departamento de Orne, no noroeste da França, após uma ordem de expulsão, relataram algumas fontes ligadas à Pasta ao jornal Le Parisien.

Omar bin Laden, de 43 anos, viveu “durante vários anos” no território francês como “cônjuge de uma cidadã britânica”, explicou o ministro na rede social X — antigo Twitter

No entanto, após algumas “declarações de apoio ao terrorismo” realizadas no ano passado, as autoridades do país europeu emitiram uma ordem de expulsão do território e “conseguiram a sua saída”, acrescentou o responsável, para quem a nova decisão visa impedir o seu retorno.

O filho de Osama Bin Laden nasceu na Arábia Saudita e viveu os primeiros anos no Sudão e no Afeganistão. Após se separar do pai aos 19 anos, viveu em vários países árabes até chegar à França em 2016, disse à AFP em 2022.

O líder da Al-Qaeda foi assassinado em maio de 2011, no Paquistão, por soldados norte-americanos. O grupo extremista foi autor dos atentados de 11 de Setembro nos EUA.