Explosão de caminhão-tanque na Nigéria deixa ao menos 70 mortos

O número de vítimas fatais de explosão de caminhão-tanque na Nigéria alcançou 70 mortos neste sábado (18). O acidente aconteceu no estado de Níger. As informações são do jornal O Globo.

As pessoas atingidas pela explosão estavam ao redor do veículo de combustível, que tinha acabado de sofrer um acidente e capotado, e tentavam coletar a gasolina — que teve uma dispara de preço nos últimos meses no País.

Essa é a segunda vez em menos de quatro meses que um episódio como esse acontece na Nigéria. Em meio a crise econômica vivenciada no País — onde o preço da gasolina subiu 5 vezes nos últimos 18 meses —, pessoas em situação precária arriscam a vida para tentar coletar o combustível derramado em acidente.

Em outubro, mais de 170 pessoas morreram da mesma forma em Jigawa, estado do norte da Nigéria.

Em entrevista a AFP por telefone, Kumar Tsukwam, diretor do Corpo Federal de Segurança Rodoviária (FRSC) em Níger, explicou o que aconteceu.

Segundo ele, o caminhão-tanque transportava 60 mil litros de gasolina pela rodovia que liga a capital federal, Abuja, a cidade de Kaduna. Quando estava no local conhecido como "cruzamento do Dikko", o veículo se envolveu em um acidente e capotou.

Ele narrou que moradores locais correram até o caminhão para coletar a gasolina derramada após o capotamento — muito deles estão em situação precária desde o início da crise econômica na Nigéria, em 2023.

Eles estavam no local e acabaram sendo atingidos pela explosão. Foram 70 mortos, além de feridos. Um outro caminhão-tanque também acabou sendo atingido.

Por meio da porta-voz, o governador do estado do Níger, Bologi Ibrahim, destacou a importância da população priorizar a segurança quando presenciar acidentes com caminhões-tanque carregados de combustível.