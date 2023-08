Estudante brasileiro de Medicina morre em combate na guerra da Ucrânia

Um estudante brasileiro de Medicina morreu em combate na cidade de Bakhmut, na Ucrânia, segundo familiares. A morte de Antônio Hashitani, de 25 anos, foi comunicada aos parentes nesta segunda-feira (7), através de um telefonema do Itamaraty ao irmão do jovem. Ele estava na guerra contra a Rússia como voluntário de um grupo paramilitar, que dura mais de um ano e seis meses.

As informações são do g1. A embaixada brasileira irá providenciar o translado do corpo, além do atestado de óbito. O Ministério das Relações Exteriores afirmou estar em contato com autoridades ucranianas e com familiares do jovem. A morte de Antônio pode ter ocorrido entre 2 ou 3 de agosto.

Antônio era estudante da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba. "A PUCPR expressa condolências e solidariedade aos familiares e amigos de Antonio Hashitani, estudante de medicina da PUCPR que lutou no exército da Ucrânia e faleceu em combate na região da cidade de Bakhmut, na última quarta-feira (2). Estendemos nossos sentimentos e forças ao povo ucraniano diante do quadro de violência e guerra que enfrentam", dizia a nota.

Brasileiros mortos no combate

Essa é a quarta morte de brasileiro em combate na Ucrânia, segundo Adilson de Andrade, um dos voluntários na guerra.

"Infelizmente é uma má notícia. Já é o quarto brasileiro que é morto em combate. Todos os brasileiros aqui estão chocados. Todo mundo triste. É muito perigoso. Todo dia tem mortes aqui de soldados ucranianos, voluntários e inimigos também", disse.

Adilson soube da morte de Antônio por um grupo de WhatsApp formado por soldados brasileiros no combate.

"Com o pessoal do campo, a gente está na área rural, tudo destruído. As máquinas agrícolas destruídas, galpões destruídos, animais mortos", contou.