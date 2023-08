Três pessoas morrem em colisão de dois helicópteros que combatiam um incêndio nos Estados Unidos

Uma colisão, envolvendo dois helicópteros, vitimou três pessoas, nesta segunda-feira (7), na cidade de Cabazon, nos Estados Unidos. Segundo um funcionário do corpo de bombeiros local, as aeronaves combatiam um incêndio no momento do acidente.

David Fulcher, chefe dos bombeiros da região, disse, em uma coletiva de imprensa, que os helicópteros foram mobilizados, na noite do último domingo (6), para ajudar a controlar um incêndio na cidade de Cabazon — distante cerca de 130 quilômetros a leste de Los Angeles, no estado da Califórnia.

“O primeiro helicóptero conseguiu pousar com segurança nas imediações. Infelizmente, o segundo helicóptero caiu e os três passageiros morreram”, detalhou David.

Entre as vítimas estão dois bombeiros — um chefe de departamento e um capitão — e o piloto contratado.

As autoridades responsáveis pela segurança do transporte nos Estados Unidos iniciaram uma investigação sobre o acidente.

ACIDENTE

Conforme as autoridades, o incêndio começou em um edifício e se espalhou por mais de um hectare, obrigando a intervenção de uma frota de seis aeronaves, incluindo as duas envolvidas na colisão. As aeronaves envolvidas no acidente foram:

Um Sikorsky Skycrane — helicóptero que conseguiu aterrissar — transportava líquido, água e um produto químico retardador de fogo para sufocar as chamas;

— helicóptero que conseguiu aterrissar — transportava líquido, água e um produto químico retardador de fogo para sufocar as chamas; Um Bell — onde as três vítimas estavam — realizava atividades de observação e coordenação para combater o incêndio.

A colisão aconteceu 11 meses depois da queda de outro helicóptero de bombeiros, que deixou três feridos a poucos quilômetros da cidade americana.

HISTÓRICO DE INCÊNDIO

Assolado pela seca por mais de duas décadas, o oeste dos Estados Unidos é especialmente vulnerável a incêndios, que se intensificaram nos últimos anos. Além disso, a frequência e a intensidade das queimadas aumentaram devido ao aquecimento global.

Com esse cenário, é estimado que os bombeiros da Califórnia combatam, todos os anos, milhares de incêndios.

Alguns são muito grandes, como o que ocorreu perto da cidade de Fresno, que já destruiu mais de 2 mil hectares de vegetação, segundo o Departamento de Bombeiros da Califórnia.