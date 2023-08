Casa nos EUA é levada por correnteza causada por derretimento de geleira no Alasca

Uma casa desabou e foi levada por um rio no Alasca, nos Estados Unidos, após inundações causadas pelo derretimento de uma geleira no estado norte-americano. As informações são do g1.

O desabamento foi registrado, em parte, por um drone que sobrevoava o rio Mendenhall, na cidade de Juneau, na capital do Alasca.

O rio teve a maior subida de nível da história no último fim de semana por conta do desprendimento de um bloco de uma geleira que derreteu perto de Juneau.

Autoridades da cidade chegaram a emitir ordens para que moradores deixassem suas casas, por isso não havia ninguém dentro do imóvel no momento do desabamento.

Nível da água passou de 4 metros

O nível da água do lago Mendenhall atingiu quase 4,6 metros no início da manhã deste domingo (6), um aumento de 91 cm em relação ao recorde anterior estabelecido em 2016, conforme o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) dos EUA.