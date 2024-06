Duolingo retira referências LGBTQIA+ de aplicativo na Rússia após reclamações de governo de Putin

O Duolingo, aplicativo de aprendizagem de idiomas, removeu a campanha do Mês do Orgulho LGTBQIA+ da versão russa da plataforma após pedido do governo. As informações são do jornal The Moscow Times.

O órgão estatal de vigilância da mídia russa, Roskomnadzor, ordenou que o Duolingo cumprisse a lei do país que proíbe a “propaganda de relações sexuais não tradicionais” após ativistas conservadores identificaram frases como “Ben e Peter se amam” e “Clara conheceu sua esposa Maria em um bar lésbico” na plataforma.

Caso não obedecesse, o aplicativo enfrentaria uma multa de até 4 milhões de rublos (US$ 45 mil) ou uma possível proibição na Rússia.

“O Duolingo enviou uma carta de resposta ao Roskomnadzor confirmando que havia removido materiais que promoviam relações sexuais não tradicionais do aplicativo de aprendizagem”, disse Roskomnadzor à agência de notícias estatal TASS nesta terça-feira (4).