Cientistas indicam uma possível transmissão de Covid-19 de gato para humano

Cientistas da Universidade de Medicina Príncipe de Songkla, na Tailândia, identificaram uma possível transmissão do coronavírus de gato para humano. O caso aconteceu em agosto de 2021, na cidade de Songkla, quando uma veterinária teve contato com o animal infectado e depois testou positivo para a doença. As informações são da CNN.

O contato teria acontecido após o gato espirrar na profissional, que estava fazendo um exame de Covid-19 no animal. Ela usava uma máscara N95 sem proteção facial ou óculos, conforme o estudo, que aponta a possibilidade de a transmissão ter ocorrido pela superfície ocular da mulher.

O animal foi encaminhado à unidade veterinária para ser testado, depois que seus tutores positivaram para a Covid-19. No momento do teste RT-PCR o gato espirrou no rosto da veterinária e o resultado do teste confirmou que o animal estava contaminado, com alta carga viral no momento do exame.

A veterinária passou a ter sintomas da doença três dias após o procedimento, e seu teste confirmou a infecção. Por não ter nenhum outro contato próximo com pacientes diagnosticados com Covid-19, e o sequenciamento genômico indicar que as infecções dos tutores, do animal e da mulher estavam epidemiologicamente relacionadas, a conclusão foi que ela provavelmente contraiu o vírus no momento do teste.

Este pode ter sido a primeira transmissão documentada de coronavírus de um gato para um humano. O estudo foi publicado em uma revista do Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Transmissão é incomum

“Em resumo, fornecemos evidências de que os gatos podem transmitir a infecção por Sars-CoV-2 a humanos. No entanto, a incidência deste método de transmissão é relativamente incomum devido à curta duração (média de 5 dias) dos gatos que excretam vírus viáveis”, diz o artigo.

A recomendação dos cientistas é para que pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 evitem contato com seus gatos. Eles também aconselham a proteção ocular para cuidadores no momento de interação com gatos suspeitos de infecção.

