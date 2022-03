A China Eastern Airlines confirmou nesta segunda-feira (21) que há mortos no acidente do Boeing 737-800, caído no sul da China com 132 pessoas a bordo.

"A companhia expressa suas mais profundas condolências aos passageiros e tripulantes que morreram no acidente", diz um comunicado da empresa à Bolsa de Valores de Xangai.

Contudo, o número preliminar ou final das vítimas ainda segue indefinido.

Matéria em atualização*

